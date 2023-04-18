Землю и здание Российского центра науки и культуры в Финляндии арестовали

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В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Helsingin sanomat.

— Согласно свидетельству о праве собственности на недвижимость, земля принадлежит Российской Федерации, а ранее — Союзу Советских Социалистических Республик, — говорится в публикации.

По данным газеты, судебные приставы приняли данное решение неделю назад из-за санкций Евросоюза. Площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров.

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