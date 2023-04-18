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Приметы и советы

Землю и здание Российского центра науки и культуры в Финляндии арестовали

Евгений Белоусов
В мире
Землю и здание Российского центра науки и культуры в Финляндии арестовали
Фото: Pexels

В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Helsingin sanomat.

— Согласно свидетельству о праве собственности на недвижимость, земля принадлежит Российской Федерации, а ранее — Союзу Советских Социалистических Республик, — говорится в публикации.

По данным газеты, судебные приставы приняли данное решение неделю назад из-за санкций Евросоюза. Площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров.

Юридические эксперты Еврокомиссии пришли к мнению, что с правовой точки зрения нельзя просто так передать активы Центробанка России Украине. Для этого есть политическая воля, но также есть и правовые барьеры, которые очень высоки.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом направлять Киеву замороженные по всему миру активы России. Он обосновал это тем, что полученные средства инвестируют в восстановление страны.

Евросоюз планирует обсудить 11-й пакет санкций в отношении России сразу после католической Пасхи. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что на этот раз может в него войти.

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