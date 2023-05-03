Вучич: Устроившего стрельбу в белградской школе подростка поместят в психиатрическую клинику

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Подросток, устроивший стрельбу в школе в центре Белграда, будет помещен в психиатрическую клинику. Об этом в среду, 3 мая, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

День трагедии глава государства назвал «одним из самых тяжелых дней в современной истории страны».

— Подросток будет помещен в клинику в особый отдел нейропсихиатрии. Его отец, который, очевидно, хранил оружие не должным образом, даже с учетом того, что имел все необходимые документы, задержан. В полицию доставлена и его мать, — заявил Вучич.

Отец подростка задержан на срок до 48 часов. Его подозревают в совершении преступления против общественной безопасности, передает ТАСС.

Около 09:00 по московскому времени школьник зашел в здание и открыл огонь по сверстникам. Полиция задержала ученика седьмого класса. Рядом с учреждением продолжали дежурить сотрудники полиции и машины скорой помощи.

Известно как минимум о девяти погибших. Уточняется, что 14-летний подросток сначала застрелил охранника школы, а затем восьмерых учеников, которых встретил в коридоре. Также есть раненые, состояние которых оценивается как критическое.