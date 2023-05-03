Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц

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Электросамокаты нужно убрать с городских улиц, оставив их исключительно в парках и частных поселках. Такое мнение выразил в среду, 3 мая, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов, — цитирует Клишаса ТАСС.

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