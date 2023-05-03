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Приметы и советы

Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц

Евгений Жуков
Общество
Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц
Фото: Пресс-служба Совфеда

Электросамокаты нужно убрать с городских улиц, оставив их исключительно в парках и частных поселках. Такое мнение выразил в среду, 3 мая, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов, — цитирует Клишаса ТАСС.

Депутаты Государственной думы предложили обязать владельцев средств индивидуальной мобильности ставить электросамокаты на учет и получать на них номера. Организатор движения городских самокатов Александр Нилов рассказал «Вечерней Москве», как это будет работать и какие могут возникнуть сложности.

В столицу пришла теплая погода, а значит, и сезон электросамокатов. Двухколесный транспорт уже расставлен по улицам города и ждет москвичей. О правилах аренды самокатов, безопасной езде, ПДД и штрафах в 2023 году — в материале «ВМ».

Самокаты Совет Федерации Андрей Клишас
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