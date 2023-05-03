США выделили Украине пакет военной помощи на 300 миллионов долларов

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Руководство Соединенных Штатов выделило украинской стороне новый пакет военной помощи в размере 300 миллионов долларов. Об этом в среду, 3 мая, говорится в заявлениях Госдепартамента и Пентагона.

В материале говорится, что в пакет вошли снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, неуправляемые ракеты Hydra 70, артиллерийские снаряды и противотанковые системы.

В заявлении Пентагона уточняется, что в перечень переданного вооружения, в частности, включены артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, противотанковые системы AT-4 и ручные противотанковые гранатометы «Карл Густав».

Кроме того, было передано стрелковое оружие и патроны к нему, грузовые машины, оборудование для ремонта техники, комплектующие и другие средства, передает ТАСС.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, той помощи, которую западные страны, особенно США, оказывают Украине, недостаточно. Запад поставляет «очень мало» артиллерийских снарядов дальностью поражения до 30 километров, которые «критически важны» для страны.