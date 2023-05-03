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Пассажирам транспорта Подмосковья раздадут более тысячи георгиевских лент 4 и 5 мая

Евгений Силаев
Общество
Пассажирам транспорта Подмосковья раздадут более тысячи георгиевских лент 4 и 5 мая
Фото: shutterstock

Мострансавто 4 и 5 мая проведет акцию, в ходе которой раздаст пассажирам более тысячи георгиевских лент. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что акция пройдет в честь Дня Победы. Получить ленты смогут все желающие.

— Ленты раздадут в некоторых автобусах компании, а также на автовокзалах и автостанциях в разных городах Подмосковья, — говорится в Telegram-канале «Дороги и транспорт МО».

Кроме того, в рамках международной акции «Георгиевская ленточка» до 9 мая волонтеры Музея Победы будут раздавать ленточки в главном здании музея и в филиале на Поклонной горе — музее «Г.О.Р.А».

Из-за отмены традиционного шествия организаторы «Бессмертного полка» предлагают поучаствовать в акции в новом формате. Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» обратилось с соответствующим предложением в Администрацию президента России. В частности, предлагается разместить фотографии героев Великой Отечественной войны на служебных и личных автомобилях, отмечают организаторы акции.

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