СК проверит обстоятельства экстренной посадки самолета из Стамбула в Москву

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку по факту экстренной посадки самолета в аэропорту Сочи. Известно, что пассажирский лайнер следовал рейсом Стамбул – Москва, когда пилотам пришлось изменить свой маршрут.

— Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту экстренной посадки воздушного судна в аэропорту Сочи, — говорится в сообщении на официальном сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В материале также указано, что о посадке лайнера сообщили в российских средствах массовой информации, и теперь этой информацией будут заниматься следователи. На борту, по предварительным данным, находилось 44 человека.

О том, что самолет российской авиакомпании Red Wings, следовавший из Стамбула в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи, стало известно вечером 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской воздушной гавани. По предварительным данным, внеплановая посадка произошла по техническим причинам, суть которых пока не раскрывается. Пострадавших в результате инцидента среди пассажиров нет.