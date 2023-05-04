У жителя Омска в позвоночнике обнаружили большой шар с червями

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В Омске произошла пугающая история: у местного жителя врачи обнаружили гнездо червей-гельминтов в позвоночнике. Известно, что мужчина уже достаточно давно замечал недомогание, однако поначалу не осознавал всей серьезности ситуации.

Пациент жаловался на слабость в ногах, снижение чувствительности в уровне пупка, ограниченную подвижность в грудном отделе позвоночника и ощущение инородного тела на спине. В ходе обследования был выявлен гнойный абсцесс, внутри которого были найдены нити червей-гельминтов.

Медики рассказали, каким образом такое могло произойти. Дело в том, что гельминты могут попасть внутрь человека через зараженную воду, еду или просто после контакта с домашними питомцами. Насчет состояния самого пациента пока ничего не известно, за ним продолжают наблюдать квалифицированные медики, пишет пресс-служба НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова в своем Telegram-канале.

Источником гельминтов или других паразитов может оказаться в том числе шашлык. Шашлык — одно из самых популярных блюд у россиян в период майских праздников. При этом не всегда он полезен для здоровья. Какие варианты шашлыка несут вред и чем именно они могут быть опасны, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.