СК РФ возбудит дело после нападения на российское консульство в Мариехамне

Фото: Администрация президента РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как стало известно о нападении на здание российского консульства в финском городе Мариехамне. Стоит отметить, что этот город находится на принадлежащих Финляндии Аландских островах.

— Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание Консульства России в городе Мариехамне, — говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале ведомства.

Само нападение произошло в ночь на 1 мая. Группа неизвестных людей попыталась забросить в российское учреждение взрывное шумовое устройство, на территорию консульства полетели также некие иные предметы. В российском МИД позже уточнили, что злоумышленники нанесли зданию ущерб. Кроме того, их действия могли создать угрозу для дипломатов.

Как уточняет РИА Новости, на данный момент на сайте гражданских инициатив Финляндии некие активисты пытаются собрать подписи за то, чтобы российское консульство на этих островах закрылось. Причиной называют недавнее вступление Финляндии в НАТО. Для того, чтобы парламент взялся за рассмотрение инициативы, на сайте должно оказаться 50 тысяч подписей. На данный момент их немногим больше 30 тысяч по данным на вечер 3 мая.

Это уже не первая неприятная ситуация, которая происходит между руководством двух стран. Так, в прошлом месяце стало известно об аресте Российского центра науки и культуры, находящегося под юрисдикцией РФ. По данным газеты Helsingin Sanomat, судебные приставы приняли данное решение из-за санкций Евросоюза. Однако уже на следующий день решение об аресте было отменено.