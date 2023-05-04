Врач рассказал, какой простой продукт поможет пожилым людям укрепить сосуды

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Нутрициологи сообщили, что старшим людям следует включать зеленый лук в свой рацион. Все дело в том, что этот простой и привычный для многих продукт помогает пенсионерам укрепить стенки сосудов, которые практически полностью состоят из коллагена.

Зеленый лук является богатым источником витамина C, который необходим для синтеза коллагена и улучшения состояния сосудов. Здоровые сосуды способствуют предотвращению серьезных осложнений, таких как инсульт, отмечают врачи.

— Зеленый лук богат витамином C, нужным для синтеза коллагена и улучшения состояния сосудов, а хорошие сосуды позволяют предотвратить такую катастрофу, как инсульт, — предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

Недостаток витамина С в организме нужно обязательно восполнять. В противном случае сосуды могут начать слишком быстро изнашиваться, в какой-то момент они могут просто разорваться, а это чревато инсультом.

Кроме того, зеленый лук содержит и много других полезных веществ, которые в пожилом возрасте крайне необходимы людям. Например, это магний, который делает костную ткань более плотной и улучшает состояние нервной системы и качество сна. Клетчатка и сок лука важны для активации пищеварительной системы и предотвращения сахарного диабета, подчеркивают медики.

Болгарский перец поможет пожилым людям в профилактике атеросклероза, подагры, диабета и гипертонической болезни. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Врач отметил, что в состав болгарского перца входят пищевые волокна, каротиноиды и различные минералы, в частности калий и магний, которые полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.