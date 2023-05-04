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Приметы и советы

Врач Дебора Ли: Гипергидроз во время сна может быть признаком лейкемии и лимфомы

Ирэна Колесова
Общество
Врач Дебора Ли: Гипергидроз во время сна может быть признаком лейкемии и лимфомы
Фото: Unsplash

Медик из Великобритании Дебора Ли сообщила, что сильное потоотделение во время сна может свидетельствовать о наличии рака. Обычно люди не обращают на это внимания, однако обязательно нужно присмотреться к таким симптомам и вовремя обратиться к врачу.

Гипергидроз в ночное время может говорить о том, что у человека начинается лейкемия – рак крови, или же лимфома – рак лимфатической системы, подчеркнула Дебора Ли в интервью изданию Daily Express.

– В некоторых случаях этот симптом может означать наличие таких серьезных заболеваний, как лейкемия – рак крови и лимфома – рак лимфатической системы, – рассказала Дебора Ли.

Врач отметила, что ночное потоотделение иногда может быть вызвано менее опасными факторами, однако подобные симптомы она расценивает как «красный флаг» и четкий сигнал для того, чтобы обратиться к врачу. Исследования показали, что злокачественные клетки могут быть особенно активными в ночное время, отсюда и симптомы. Помимо гипергидроза, при раке могут также наблюдаться лихорадка, усталость и кожный зуд.

Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, в каком случае кашель и потливость в ночное время могут указывать на развитие рака легких. По словам врача, при периферическом раке легкого подобные симптомы могут возникнуть только при условии того, что раковый узел достиг большого размера.

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