«Известия»: Дачники стали основной группой риска по клещевому энцефалиту

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Людмила Карань, которая руководит научной группой, занимающейся разработкой новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказала о клещевом энцефалите и его основных рисках и опасностях.

Как указывает эксперт в области медицины, ранее главной группой риска для заболевания этим вирусом были геологи, рыбаки и лесники, но теперь под угрозой находятся обычные дачники, которых в России миллионы.

Эксперт отметила, что каждый год с клещами к медикам обращаются порядка полумиллиона человек. Примерно у 1% из них диагностируется энцефалит и им требуется крайне серьезное лечение.

Карань напомнила, что энцефалит — тяжелое заболевание, которое может грозить пациенту летальным исходом. Обычно поднимается температура, начинает болеть голова, человека тошнит, у него нарушается координация, могут возникнуть судороги и даже паралич.

Эксперт отметила, что для профилактики укуса и заболевания необходимо носить закрытую одежду и обувь при походе в лес. Также помочь могут репелленты, а после каждого похода в лесную зону необходимо проводить осмотр всего тела на предмет укуса клеща, пишет информационный портал «Известия».

Тем не менее, чтобы не заразиться энцефалитом, лучше всего вовремя и заранее провести вакцинацию. В России сейчас доступны два вида препаратов. Это «Энцефабол» и «Тиквасил», которые эффективны в более чем 90% случаев. Разумеется, если человек подозревает, что мог заразиться, ему необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Клещевой энцефалит опасен для всех возрастных категорий, заболевание в 10–20 процентах случаев приводит к параличу. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Эксперт пояснил, что если человека укусил клещ и у него есть этот вирус, то заболеть может человек любого возраста: и ребенок, и взрослый.