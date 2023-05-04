Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Известия»: Дачники стали основной группой риска по клещевому энцефалиту

Ирэна Колесова
Общество
«Известия»: Дачники стали основной группой риска по клещевому энцефалиту
Фото: shutterstock

Людмила Карань, которая руководит научной группой, занимающейся разработкой новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказала о клещевом энцефалите и его основных рисках и опасностях.

Как указывает эксперт в области медицины, ранее главной группой риска для заболевания этим вирусом были геологи, рыбаки и лесники, но теперь под угрозой находятся обычные дачники, которых в России миллионы.

Эксперт отметила, что каждый год с клещами к медикам обращаются порядка полумиллиона человек. Примерно у 1% из них диагностируется энцефалит и им требуется крайне серьезное лечение.

Карань напомнила, что энцефалит — тяжелое заболевание, которое может грозить пациенту летальным исходом. Обычно поднимается температура, начинает болеть голова, человека тошнит, у него нарушается координация, могут возникнуть судороги и даже паралич.

Эксперт отметила, что для профилактики укуса и заболевания необходимо носить закрытую одежду и обувь при походе в лес. Также помочь могут репелленты, а после каждого похода в лесную зону необходимо проводить осмотр всего тела на предмет укуса клеща, пишет информационный портал «Известия».

Тем не менее, чтобы не заразиться энцефалитом, лучше всего вовремя и заранее провести вакцинацию. В России сейчас доступны два вида препаратов. Это «Энцефабол» и «Тиквасил», которые эффективны в более чем 90% случаев. Разумеется, если человек подозревает, что мог заразиться, ему необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Клещевой энцефалит опасен для всех возрастных категорий, заболевание в 10–20 процентах случаев приводит к параличу. Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Эксперт пояснил, что если человека укусил клещ и у него есть этот вирус, то заболеть может человек любого возраста: и ребенок, и взрослый.

Врачи Инфекции Клещи
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Все мнения
О проекте