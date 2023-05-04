«7days.ru».: Зрители шоу «Маска» обвинили Филиппа Киркорова в срыве финала шоу

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Сейчас подошел к своему завершению очередной сезон одного из самых популярных проектов, шоу «Маска». Еще один раз зрители поразились уникальным костюмам и интересным номерам. Однако многие пользователи Сети возмутились решением главы жюри популярного шоу Филиппа Киркорова.

Дело в том, что первое место в шоу оказалось поделено между двумя талантливыми артистами. Это Дима Билан и Сергей Лазарев. Киркорову предстояло принять крайне непростое решение, напоминает портал «7days.ru».

Сразу после того, как результаты оказались обнародованы, в интернете стали появляться комментарии от телезрителей, которые оказались недовольны исходом шоу. Многие считали, что победить должен именно Дима Билан, другие были уверены, что Сергей Лазарев оказался более сильным участником проекта. К сожалению, многие стали обвинять Филиппа Киркорова в якобы в срыве популярного шоу. Некоторым показалось, что артист якобы пытался угодить сразу всем, а в итоге вышло только хуже.

Однако самого Филиппа Киркорова едва ли заденут некие комментарии в Сети. Он уже не раз намекал, что у него наконец-то, после брака с примадонной Аллой Пугачевой, появилась новая любовь. Народный артист Филипп Киркоров с каждым днем раскрывает все больше фактов о своей новой любви. В этот раз он признался, насколько близким для него человеком является некая девушка. Однако имени раскрывать пока все равно не стал.