На заводе в Краснодарском крае полыхают резервуары с нефтепродуктами

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Как сообщает глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. Все случилось в ночь на 4 мая, написал чиновник в своем Telegram-канале.

— Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе, — написал он в своем посте.

На месте происшествия на данный момент проводятся работы МЧС, они ликвидируют последствия этого. Предварительная информация касательно пострадавших отсутствует. Согласно имеющимся данным, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

Ночью 3 мая в Темрюкском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что жителям поселка ничего не угрожает. Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы предотвратить распространение огня.

Появлялась информация, что площадь возгорания на территории кубанской нефтебазы достигла 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 23 единицы техники и 85 человек личного состава.