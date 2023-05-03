Кондратьев: Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе на Кубани
Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе Краснодарского края. Пожару присвоили высший ранг сложности. Об этом в среду, 3 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
— В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности, — написал он в Telegram-канале.
Глава Кубани добавил, что в результате пожара никто не пострадал, угрозы для жителей поселка нет. Он отметил, что сотрудниками МЧС делается все возможное, чтобы огонь не распространился.
Причины возгорания пока не называются.
В Севастополе 29 апреля загорелся резервуар с топливом в Казачьей бухте. На место происшествия оперативно прибыли все необходимые городские спецслужбы. Площадь пожара составляла около тысячи квадратных метров. Позже сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.