Кондратьев: Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе на Кубани

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Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе Краснодарского края. Пожару присвоили высший ранг сложности. Об этом в среду, 3 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

— В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности, — написал он в Telegram-канале.

Глава Кубани добавил, что в результате пожара никто не пострадал, угрозы для жителей поселка нет. Он отметил, что сотрудниками МЧС делается все возможное, чтобы огонь не распространился.

Причины возгорания пока не называются.

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В Севастополе 29 апреля загорелся резервуар с топливом в Казачьей бухте. На место происшествия оперативно прибыли все необходимые городские спецслужбы. Площадь пожара составляла около тысячи квадратных метров. Позже сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.