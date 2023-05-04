Москвичей ожидает теплая погода без дождей 4 мая

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В Москве на четверг, 4 мая, ожидается погода с потеплением до 15 градусов выше нуля. Небо будет облачным с редкими прояснениями. Такой прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве Москве столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 13 до 15 градусов выше нуля. К ночи похолодает, температура может опуститься до отметки в +2 градуса.В Московской области температура днем может подняться до 16 градусов выше нуля. Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Начиная с субботы, 6 мая, над Санкт-Петербургом установится антициклон, благодаря которому сначала вернется солнечная погода, а к 9–11 мая — тепло. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов. Эксперт отметил, что 3–5 мая в городе ожидается прохладная погода. В пятницу возможны осадки в виде снега. Воздух прогреется примерно до плюс пяти градусов. Также ожидается усиление ветра.

В начале мая жителей Москвы ожидает прохладная погода. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.