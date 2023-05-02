«Тепла не видно»: москвичам рассказали о погоде в первые дни мая
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В начале мая жителей столицы ожидает прохладная погода. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— До конца декады тепла не видно. Мы будем находиться в апрельской погоде. Вероятно, что к середине месяца лишь тепло придет, но это пока вероятностный прогноз. Хотя в ближайшие два дня погода ожидается вполне симпатичная, — сказал Вильфанд.
Он отметил, что днем во вторник столбик термометра поднимется до 16–17 градусов тепла. В среду погода будет аналогичной, а начиная с четверга в столице ожидается похолодание.
В частности, в четверг ожидается 13–14 градусов тепла. В пятницу похолодает до плюс 10–11 градусов, а в выходные — до 8–10 градусов тепла, передает ТАСС.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что в начале майских праздников в Москве установится довольно теплая погода, однако не исключены осадки и порывы ветра.