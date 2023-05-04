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Ягодные соусы и фрукты: диетолог Соломатина назвала самые полезные гарниры к шашлыку

Анастасия Харламова

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Ягодные соусы и фрукты: диетолог Соломатина назвала самые полезные гарниры к шашлыку
Фото: Unsplash

Овощи, зелень, фрукты и ягоды являются самыми полезными гарнирами к шашлыку. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, овощи и зелень помогают более быстрому и легком перевариванию мяса, а также стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике.

— Зеленые овощи и зелень помогают мясу быстрее перевариться. Чем дольше оно залеживается в желудочно-кишечном тракте, тем выше шанс развития онкологии. Большое количество клетчатки помогает вывести мясные продукты распада. А хлорофилл обладает бактерицидным свойством. Также зелень стимулирует рост бактерий, которые кормят полезный микробиом и снижают факторы воспаления в кишечнике. Особенно полезен зеленый лук, — рассказала она.

Эксперт подчеркнула, что, если человек не любит свежие овощи, их можно приготовить на гриле. Для этого подойдут кабачки, баклажаны, томаты и перец.

Фрукты также полезно есть с шашлыком. Например, киви, гранат, ананас и папайю, заверила Соломатина.

Специалист отметил, что соус из ягод поможет быстрее и комфортнее переварить шашлык.

— Клюква и брусника, крыжовник, кислая слива станут хорошим гарниром к шашлыку. Из этих ягод можно делать полезные соусы, которые будут хорошо сочетаться с мясом. Кислота помогает его переваривать, — сказала она.

До этого стало известно, как изменились цены на шашлычный набор в 2023 году. В пресс-службе торговой сети X5 Group рассказала «ВМ», что наиболее популярные виды мяса, которые используются для приготовления шашлыка, — свинина и курица — за год подешевели. Стоимость килограмма бескостной свинины на начало апреля была на четыре процента меньше, чем год назад. А стоимость куриных окорочков уменьшилась на 8,3 процента.

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