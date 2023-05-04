Собянин сообщил о начале работ по благоустройству в парке имени 40-летия ВЛКСМ

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, Университетский проспект, 9 Карта всех событий

В столице продолжают благоустраивать территории для отдыха и занятий спортом. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Начали обновление парка имени 40-летия ВЛКСМ. Он находится на пересечении проспектов Вернадского, Университетского и Ломоносовского, а также улицы Николая Коперника, — сказал мэр.

В ходе работ отреставрируют сохранившиеся и воссоздадут утраченные скульптурные композиции, восстановят три фонтана и оснастят их современным оборудованием, а также сделают новую детскую площадку и скейт-парк. Кроме того, в городе идет благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Стало известно, что более 350 спортивных площадок подготовили в Москве к летнему сезону. Особой популярностью пользуется воркаут — упражнения на силу и выносливость, которые выполняются на улице.

Недавно на ВДНХ запустили спецпроект «Лучшее прогулочное пространство Москвы», рассказывающий о зеленых зонах выставки. В каждом разделе отмечены локации, которые будет интересно увидеть во время прогулки.