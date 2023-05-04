Гастроэнтеролог Свиридова перечислила запрещенные при обострении гастрита продукты

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При обострении гастрита человеку нельзя есть жирную пищу и пить газированные напитки. Об этом заявила заведующая терапевтическим отделением, врач-гастроэнтеролог ЦКБ «РЖД-Медицина» Анна Свиридова.

— Газированные напитки нельзя. Они вызывают вздутие и перерастяжение стенки желудка, а это усиливает боль при гастрите. Под запретом и жирная пища (например, свинина, наваристый бульон на косточке), так как она провоцирует желчеотделение и сокоотделение в желудке, тем самым способствует повреждению его слизистой оболочки, — сказала Свиридова.

По ее словам, из своего рациона необходимо исключить фастфуд из-за большого количества ингредиентов в блюде: перец, соль, чеснок, лук, майонез и кетчуп. Они вызывают повышенное сокоотделение, а также стимулируют выработку соляной кислоты в желудке, сообщает «Газета.ру».

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