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Приметы и советы

Гастроэнтеролог Свиридова перечислила запрещенные при обострении гастрита продукты

Араз Салехов

Сюжет: 

Еда
Общество
Гастроэнтеролог Свиридова перечислила запрещенные при обострении гастрита продукты
Фото: pixabay.com

При обострении гастрита человеку нельзя есть жирную пищу и пить газированные напитки. Об этом заявила заведующая терапевтическим отделением, врач-гастроэнтеролог ЦКБ «РЖД-Медицина» Анна Свиридова.

— Газированные напитки нельзя. Они вызывают вздутие и перерастяжение стенки желудка, а это усиливает боль при гастрите. Под запретом и жирная пища (например, свинина, наваристый бульон на косточке), так как она провоцирует желчеотделение и сокоотделение в желудке, тем самым способствует повреждению его слизистой оболочки, — сказала Свиридова.

По ее словам, из своего рациона необходимо исключить фастфуд из-за большого количества ингредиентов в блюде: перец, соль, чеснок, лук, майонез и кетчуп. Они вызывают повышенное сокоотделение, а также стимулируют выработку соляной кислоты в желудке, сообщает «Газета.ру».

Завтрак — важный прием пищи, который запускает метаболические процессы в организме и задает ритм на весь день, но не вся еда натощак несет пользу для человека. О том, какие продукты лучше не есть на голодный желудок и с чего лучше начать день, «Вечерней Москве» рассказала врач-нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.

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