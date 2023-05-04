Названы самые популярные места для выездных свадебных церемоний в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Популярность выездных церемоний бракосочетания в столице в прошлом году выросла на 40 процентов. Об этом в четверг, 4 мая, рассказала начальник Шипиловского дворца бракосочетания Светлана Жарова.

— Благодаря проекту мэра Москвы «Новые адреса счастья» влюбленные могут выбрать для свадебной церемонии более 30 площадок. Есть и пары, которые выбирают неторжественную регистрацию. Ее, кстати, с 2021 года можно провести в одном из центров «Мои документы», — отметила она.

Самым нестандартным вариантом, который привлекает будущих супругов больше всего, является станция метро «Маяковская». При этом церемония проводится ночью, с 02:00 до 03:00, чтобы не мешать пассажирам.

С мая по сентябрь молодожены могут пожениться на Северном речном вокзале. Новой площадкой для церемоний бракосочетания в этом году стало колесо обозрения «Солнце Москвы», где пары могут обменяться кольцами на высоте 140 метров. Еще одна новая локация — Оперный дом музея-заповедника «Царицыно», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в музее-заповеднике «Царицыно» сыграли первую свадьбу в рамках проекта «Новые адреса счастья».