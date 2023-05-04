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ВЦИОМ: Большинство россиян верят в победу СССР в Великой Отечественной войне без союзников

Араз Салехов
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян верят в победу СССР в Великой Отечественной войне без союзников
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Большая часть россиян считает, что Советский Союз победил бы в Великой Отечественной войне без помощи союзников. Об этом следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респондентам задавался вопрос: «Мог бы Советский Союз победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?». Согласно итогам опроса, 66 процентов ответили утвердительно, 25 процентов — отрицательно, девять процентов затруднились с ответом, передает РИА Новости.

Согласно другому опросу ВЦИОМ, большинство жителей России называют себя патриотами. В Москве и Санкт-Петербурге уровень патриотизма достигает 95 процентов.

В этом году в столице пройдет несколько репетиций парада, который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Где будут временные дорожные перекрытия и ограничения — в материале «Вечерней Москвы».

Участие в параде Победы на Красной площади в 2023 году примут более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

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