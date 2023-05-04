СМИ: Одним из задержанных агентов украинской разведки мог оказаться бизнесмен из Подмосковья

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Российские спецслужбы в качестве потенциального агента украинской разведки могли задержать бизнесмена из Подмосковья Константина Евмененко. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно, накануне в предположительно связанной с предпринимателей подмосковной квартире оказалась некая женщина, которая отказалась давать какие-либо комментарии по этому поводу. Соседи по лестничной клетке сказали, что не слышали о злоумышленнике.

Чуть позже Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала фото задержанной агентурной группы, на которых есть Евмененко. Предприниматель имел бизнес в Крыму, но обе его компании были признаны банкротами, передает агентство.

Накануне сотрудники ФСБ раскрыли агентов главного управления разведки Минобороны Украины, планировавших серию терактов в Крыму. Одной из главных целей было покушение на главу региона Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Целями также были объекты транспортной инфраструктуры полуострова.

Другого диверсанта задержали 19 апреля. Мужчина имел гражданство РФ и Украины, он планировал взорвать объект энергосистемы в Керчи.