Фото: Минобороны РФ

Российские войска отбили атаку беспилотников ВСУ на жилые кварталы Херсонской области. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев.

— Подразделением противовоздушной обороны группировки «Днепр» отбита очередная атака БПЛА украинских националистов на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. В результате огневого положения уничтожены ударные беспилотники в районе населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги, — рассказал он.

Также ВС РФ ликвидировали живую силу в районе сосредоточения резервов ВСУ на Херсонском направлении и уничтожили минометные расчеты, РЛС контрбатарейной борьбы американского производства, передает РИА Новости.

В марте украинские боевики из территориальной обороны попытались атаковать российские передовые позиции со стороны села Новодаровка Запорожской области, но были уничтожены. При отражении атаки российским бойцам удалось уничтожить пикап с украинскими националистами.

Накануне ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. В ходе столкновения Вооруженные силы Украины потеряли как минимум две единицы техники, а именно танк и бронетранспортер.