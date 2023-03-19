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Российские военные отбили атаку украинских боевиков в Запорожской области

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные отбили атаку украинских боевиков в Запорожской области
Фото: Минобороны РФ

Украинские боевики из территориальной обороны попытались атаковать российские передовые позиции со стороны села Новодаровка Запорожской области, но были уничтожены. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Александр Гордеев.

— Мобильная огневая группа противника из состава 105-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины предприняла попытку разведки боем наших передовых позиций со стороны населенного пункта Новодаровка. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику было нанесено огневое поражение, — сообщил он.

Гордеев добавил, что при отражении атаки российским бойцам удалось уничтожить пикап с украинскими националистами, передает РИА Новости.

Российская армия за минувшие сутки уничтожила на Купянском направлении до 60 военнослужащих личного состава ВСУ. Об этом 18 марта сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он добавил, что на данном участке были уничтожены три автомобиля противника. Подразделения ВС России также ликвидировали на Донецком направлении около 120 бойцов противника.

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