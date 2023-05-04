Месси может зарабатывать 400 миллионов долларов за сезон в клубе Саудовской Аравии

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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси этим летом может сменить футбольную команду. Клуб из Саудовской Аравии готов платить голеадору 400 миллионов долларов за один сезон. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно предоставленным данным, сейчас стороны ведут переговоры о переходе Месси в клуб «Аль-Хиляль» — к главному сопернику команды «Аль-Насра», за которую выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. Аргентинец перейдет в саудовский чемпионат на правах свободного агента. В переговорах участвуют отец Месси Хорхе и бывший генеральный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук.

Этот контракт может стать рекордным в истории футбола, передает «Чемпионат.com».

Накануне Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов — лидером в списке оказался Роналду. Уточняется, что за последние 12 месяцев португалец заработал 136 миллионов долларов. При этом 46 миллионов — это зарплата.

Недавно руководство «ПСЖ» на две недели отстранило Месси от матчей за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Таким жестким решением клуб решил подчеркнуть свою новую политику и показать, что никто из игроков не может стоять выше организации.