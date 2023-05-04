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Жительница Красноярска заказала убийство своих детей, чтобы заполучить квартиру

Лейла Алиева
Происшествия
Жительница Красноярска заказала убийство своих детей, чтобы заполучить квартиру
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Красноярске женщина попыталась организовать убийство собственных детей, чтобы остаться единственной владелицей их общей квартиры. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Местная жительница заказала убийство 45-летнего сына и 49-летней дочери. Причиной такого поступка стало желание остаться единственной владелицей недвижимости. Чтобы осуществить свой план, она обратилась к знакомому, который и помог ей найти исполнителя преступления.

В назначенный день мужчина сообщил заказчице, что он выполнил свою часть работы и даже готов предоставить доказательства. Во время передачи вознаграждения сотрудники полиции задержали злоумышленницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает сайт ведомства.

Другое убийство попыталась организовать пенсионерка из Барнаула. Женщина активно искала соучастника преступления и подстрекала к совершению убийства своей невестки, предоставляя ему необходимую для этого информацию и осуществляя подкуп.

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