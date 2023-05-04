Эндокринолог Русанов рассказал, в каких продуктах содержатся трансжиры

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Фастфуд и маргарин являются основными источниками трансжиров. Об этом рассказал врач-эндокринологог Арсений Русанов.

— Избыточное потребление трансжиров чаще всего провоцирует повышение холестерина, приводит к развитию и прогрессированию атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, — сказал он.

По его словам, трансжиры можно обнаружить в замороженных полуфабрикатах и готовых блюдах, чипсах, попкорне, шоколаде, кондитерских изделиях, мороженом. Для замены вышеназванного маргарина Русанов рекомендует сливочное, оливковое, подсолнечное, льняное, кунжутное, рапсовое, тыквенное и кокосовое масла, сообщают «Аргументы и факты».

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