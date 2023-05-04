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Приметы и советы

Эндокринолог Русанов рассказал, в каких продуктах содержатся трансжиры

Араз Салехов

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Еда
Общество
Эндокринолог Русанов рассказал, в каких продуктах содержатся трансжиры
Фото: Unsplash

Фастфуд и маргарин являются основными источниками трансжиров. Об этом рассказал врач-эндокринологог Арсений Русанов.

— Избыточное потребление трансжиров чаще всего провоцирует повышение холестерина, приводит к развитию и прогрессированию атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, — сказал он.

По его словам, трансжиры можно обнаружить в замороженных полуфабрикатах и готовых блюдах, чипсах, попкорне, шоколаде, кондитерских изделиях, мороженом. Для замены вышеназванного маргарина Русанов рекомендует сливочное, оливковое, подсолнечное, льняное, кунжутное, рапсовое, тыквенное и кокосовое масла, сообщают «Аргументы и факты».

Телеведущая и врач Елена Малышева раскрыла несколько секретов о том, как снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП) в крови. Она рекомендует сократить потребление калорий, ограничить или полностью исключить из рациона продукты с трансжирами.

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Вечерней Москвой» назвала наиболее распространенные причины развития ожирения.

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