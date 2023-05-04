Сергунина: Столичные театры представят программу в честь Дня Победы

Фото: ГБУК города Москвы Театр Олега Табакова

Московские театры приглашают всех желающих на программу мероприятий, посвященную 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жителей столицы и ее гостей ждет более сотни спектаклей и концертов. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Театры подготовили классические и современные постановки. Некоторые из них появились в репертуарах совсем недавно. Другие уже полюбились зрителям. На концертах прозвучат как хорошо знакомые, так и новые композиции. Каждое из более чем 100 событий объединит общая тема — Победа в Великой Отечественной войне, — отметила представитель мэрии.

Так, 9 мая в 15:00 в Театре сатиры состоится спектакль-концерт «Синий платочек». В его основу легла пьеса Григория Горина «Прощай, конферансье!», повествующая о жизни, быте и выступлениях фронтовых актерских бригад. Посетить программу можно по предварительной регистрации на сайте площадки.

Фото: ГБУК города Москвы «Детский музыкальный театр юного актера»

Кроме того, в Музее Победы пройдет ряд мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая. Главное здание учреждения 9 мая будет работать с 10:00 до 23:00, зайти в здание будет возможно до 19:00.