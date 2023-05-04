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Человек попал под поезд на станции Отрадное в Московской области

Араз Салехов
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Человек попал под поезд на станции Отрадное в Московской области
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Белорусское направление Московской железной дороги, платформа Отрадное Карта всех событий

Человек попал под поезд на станции Отрадное в Московской области. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— Сегодня в 8:11 на станции «Отрадное» поездом №6505 Москва — Голицыно был травмирован человек, который, по предварительной информации, нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре, — говорится в сообщении.

Поезда Белорусского направления МЖД опаздывают с прибытием в столицу, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно в Подмосковье произошел похожий случай. Трагедия произошла на платформе 33-й километр Горьковского направления МЖД в городе Электроугли.

Другой случай произошел на станции Вешняки Московской железной дороги. Человек попал под состав, в связи с чем было остановлено движение в сторону Подмосковья.

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