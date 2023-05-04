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Офтальмологи из Петербурга провели пять операций в прямом эфире

Ирина Игнатенко
Общество
Офтальмологи из Петербурга провели пять операций в прямом эфире
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Петербурге прошла ежегодная всероссийская научная конференция «Лазерная интраокулярная и рефракционная хирургия». Участниками мероприятия стали более 1600 человек из России и других стран, сообщает газета «Петербургский дневник».

Петербургские специалисты не только рассказали о последних достижениях и инновациях, но и продемонстрировали их наглядно. За время конференции было проведено пять офтальмологических операций. За ходом вмешательства могли наблюдать все участники конференции по видеосвязи. Врачи использовали современное лазерное оборудование и провели имплантацию искусственных хрусталиков. Сообщается, что все операции прошли успешно.

По мнению экспертов, выступавших на конференции, Петербург стал настоящим лидером в отрасли лазерной хирургии. Всего в числе спикеров на конференции было 163 офтальмолога и микрохирурга, передает ФАН.

Врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, какие заболевания глаз «помолодели». Теперь часто у молодых людей диагностируют пресбиопию, катаракту, глаукому.

офтальмология глаза Зрение
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