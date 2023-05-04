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Ефимов: Комплекс зданий XIX века в Большом Афанасьевском переулке выставлен на торги

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Комплекс зданий XIX века в Большом Афанасьевском переулке выставлен на торги
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы
Москва, Большой Афанасьевский переулок, 27с2 Карта всех событий

Городское руководство выставило на торги объект культурного наследия конца XIX столетия по программе «Рубль за квадратный метр в год». Об этом в четверг, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город выставил на торги объект культурного наследия «Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900–1932 годах» по льготной программе аренды «Один рубль за квадратный метр в год», — сказал он.

Комплекс из трех зданий площадью более 800 квадратных метров располагается по адресу Большой Афанасьевский переулок, дом № 27, строения 2, 3, 4. Победитель торгов в течение пяти лет должен отреставрировать объект, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды и использовать его по своему усмотрению в течение 49 лет.

По окончании восстановления объект культурного наследия должен сохранить свой исторический облик. Любые работы смогут проводиться только на основании согласованного Мосгорнаследием проекта и выданного разрешения.

По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, объект представляет собой три строения, объединенные в единый архитектурный ансамбль, с отдельными входами. Комплекс расположен между улицей Арбат и переулком Сивцев Вражек.

В апреле Ефимов сообщил, что в рамках упомянутой программы город выставит на торги по аренде часть объекта культурного наследия — усадьбу начала XIX века на улице Малая Дмитровка.

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