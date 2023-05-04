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Новый онлайн-курс для женщин представил «Техноград» на ВДНХ

Полина Пашкина
Город
Новый онлайн-курс для женщин представил «Техноград» на ВДНХ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жительниц Москвы пригласили пройти бесплатный онлайн-курс «Как найти предназначение и построить дело жизни. Психологический практикум» от городского проекта «Мама онлайн» комплекса «Техноград» на Выставке достижений народного хозяйства. Участницы занятий смогут сделать первые шаги в предпринимательстве, сменить сферу деятельности и раскрыть свои таланты. Первый вебинар курса состоится во вторник, 16 мая.

Занятия будут проходить по будним дням, их запланировали начинать в 12:00. Для участия необходимо пройти регистрацию. На указанный при ней адрес электронной почты после завершения курса придет цифровой сертификат о его окончании.

Участницы программы смогут узнать, почему правильный выбор идеи так важен при создании собственного дела, определить интересующие сферы деятельности, раскрыть внутренние способности, разобраться со своих страхами и научиться выстраивать бизнес-процессы. Курс прочтет психолог с девятилетним опытом практики Марьям Хайдарова, передает официальный сайт мэра Москвы.

В мае в Москве также пройдут бесплатные занятия для самозанятых и предпринимателей в мае. Участники смогут посетить онлайн-тренинги и курс по привлечению клиентов. Программа подойдет как уже действующим предпринимателям, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело.

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