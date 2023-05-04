Москва, Рязанский проспект, 6А Карта всех событий

Детский сад построят в Рязанском районе. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

— Первая очередь предполагает возведение небольшого сада прямоугольной формы на 100 человек. Его высота составит два — три этажа. Затем площадь здания будет увеличена за счет пристройки дополнительного блока на 65 мест, — сказал он.

Его площадь составит 2313 квадратных метров. Он будет находиться по адресу: Рязанский проспект, владение 6 а, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столичном районе Измайлово появится крупный образовательный комплекс, состоящий из школы и детского сада. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что общая площадь здания составит более 33 тысяч квадратных метров.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице идет строительство 19 школ и детских садов в рамках масштабных инвестиционных проектов. В частности, уже в этом году новая школа появится в поселке Щапово в ТиНАО, а к концу следующего года — в районе Лефортово.