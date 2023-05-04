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Андрей Бочкарев: Школу-гигант и детский сад с бассейном построят в районе Измайлово

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Школу-гигант и детский сад с бассейном построят в районе Измайлово
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Сиреневый бульвар, 4 Карта всех событий

В столичном районе Измайлово появится крупный образовательный комплекс, состоящий из школы и детского сада. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На земельных участках общей площадью более 3,8 гектара запланировано строительство детского сада на 275 мест с бассейном и школы на 1225 мест, — рассказал он,

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, общая площадь здания составит более 33 тысяч квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одну школу-гигант на 2100 мест построят до конца года в Троицке. В здании площадью 11 тысяч квадратных метров построят ИТ-полигон, планетарий с обсерваторией, лаборатории, музей, мастерские, шахматный класс, а также библиотеку на 50 тысяч книг.

Другую школу-гигант недавно ввели в эксплуатацию в Рассказовке. В здании размещены классы для начальной, средней и старшей школ и специализированные учебные кабинеты с возможностью зонирования пространства. Учебное заведение расположено по адресу поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, дом 16.

Строительство Район Измайлово Андрей Бочкарев Школы
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