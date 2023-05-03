Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Школу-гигант на 2100 мест построят в Троицке до конца года

Лейла Алиева
Город
Школу-гигант на 2100 мест построят в Троицке до конца года
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Общеобразовательная школа на 2100 учащихся появится в Троицке до конца года. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы.

В здании площадью 11 тысяч квадратных метров построят ИТ-полигон, планетарий с обсерваторией, лаборатории, музей, мастерские, шахматный класс, а также библиотеку на 50 тысяч книг. Для учеников начальных классов предусмотрено 800 мест, а для остальных — 1300.

Помимо этого, к школе проведут подъездную дорогу от улицы Полковника милиции Курочкина до Октябрьского проспекта. Дорога будет готова к моменту начала занятий, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одну школу-гигант недавно ввели в эксплуатацию в Рассказовке. В здании размещены классы для начальной, средней и старшей школ и специализированные учебные кабинеты с возможностью зонирования пространства. Учебное заведение расположено по адресу поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, дом 16.

Также на северо-востоке столицы планируется строительство 15 образовательных объектов по программе комплексного развития территорий.

Строительство Новая Москва Школы
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте