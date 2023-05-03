Школу-гигант на 2100 мест построят в Троицке до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Общеобразовательная школа на 2100 учащихся появится в Троицке до конца года. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы.

В здании площадью 11 тысяч квадратных метров построят ИТ-полигон, планетарий с обсерваторией, лаборатории, музей, мастерские, шахматный класс, а также библиотеку на 50 тысяч книг. Для учеников начальных классов предусмотрено 800 мест, а для остальных — 1300.

Помимо этого, к школе проведут подъездную дорогу от улицы Полковника милиции Курочкина до Октябрьского проспекта. Дорога будет готова к моменту начала занятий, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одну школу-гигант недавно ввели в эксплуатацию в Рассказовке. В здании размещены классы для начальной, средней и старшей школ и специализированные учебные кабинеты с возможностью зонирования пространства. Учебное заведение расположено по адресу поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, дом 16.

Также на северо-востоке столицы планируется строительство 15 образовательных объектов по программе комплексного развития территорий.