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ВЦИОМ: Большинство россиян считают День Победы самым важным праздником

Полина Пашкина
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян считают День Победы самым важным праздником
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Самым важным праздником для жителей России является День Победы. Об этом заявили 65 процентов опрошенных, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уточняется, что День Победы для жителей страны остается самым важным с 2018 года. До этого, например, в 2014 году, россияне называли главным праздником Новый год. Тогда об этом сообщили 69 процентов респондентов, в то время как День Победы важным считали 53 процента.

По данным исследования в этом году Новый год назвали главным 58 процентов опрошенных, Пасху — 29 процентов, Международный женский день — 22 процента, Рождество — 20 процентов, День защитника Отечества — 17 процентов.

В телефонном опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Исследователи отметили, что предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента, передает РИА Новости.

Согласно данным другого опроса, большая часть россиян считает, что Советский Союз победил бы в Великой Отечественной войне без помощи союзников. Так, 66 процентов респондентов ответили утвердительно, 25 процентов — отрицательно, девять процентов затруднились с ответом,

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