Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым началось в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В подмосковном Щелкове в четверг, 4 мая, началось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым. Более ста человек собрались у Собора Троицы Живоначальной в Щелкове, чтобы проститься с модельером.

В частности, приехали певица Надежда Бабкина, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, а также стилист Сергей Зверев, Бедрос Киркоров и другие.

Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванное язвой желудка. С таким диагнозом модельера госпитализировали в одну из московских клиник, однако врачам не удалось его спасти, он умер в реанимации.

Вячеслав Зайцев считается первым российским модельером. Его коллекции показывались по всему миру, а последняя вышла в 2016 году. В этом же году у модельера диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой последние годы жизни он провел в своем особняке, практически не появляясь в медийном пространстве.