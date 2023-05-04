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МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации конфликта

Лейла Алиева
В мире
МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации конфликта
Фото: Pixabay

России и Украине лучше избегать действий, которые могут привести к обострению конфликта. Об этом в четверг, 4 мая, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаки Киева на Кремль.

— Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации, — отметила она.

Дипломат добавила, что в связи с произошедшем ведомство дополнительно проинформирует о поездке спецпредставителя на Украину. При этом Китай совместно с другими странами продолжит работать и искать конструктивное решение украинского кризиса, передает РИА Новости.

Ночью 3 мая кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотные летательные аппараты. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает нужным. По его словам, власти дадут ответ после анализа всех угроз, которые киевский режим создал в отношении РФ посредством инцидента с дронами.

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