Посол в США Антонов: Москва ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад

Фото: пресс-служба Совфеда

Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает нужным. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

— Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым, — сказал он.

По его словам, власти дадут ответ после анализа всех угроз, которые Киев создал для России инцидентом с дронами. При этом дипломат расценил действия украинского истеблишмента, как нежелание искать мирного решения конфликта, сообщает Telegram-канал «Посольство России в США».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в резкой форме осудил попытку киевского режима атаковать московский Кремль. Он также отметил, что российские службы безопасности работают крайне эффективно.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что президент США Джо Байден должен понести личную ответственность на инцидент с атакой дронов на московский Кремль, так же как и украинский лидер Владимир Зеленский.

Ночью 3 мая кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина атаковали беспилотники. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».