В ФСБ зафиксировали рост числа турпоездок россиян в Таиланд и на Шри-Ланку

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В первом квартале 2023 года жители России совершили больше поездок за границу, чем за аналогичный период прошлого года. При этом увеличился поток туристов в популярные страны — Таиланд, Турцию, Шри-Ланку. Об этом свидетельствуют данные статистики пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ.

Так, в период с января по март текущего года число выездов россиян за рубеж составило 4,9 миллиона. Это на 26,2 процента больше, чем в 2022 году: тогда этот показатель составил 3,9 миллиона поездок.

Поток из России в Объединенные Арабские Эмираты продемонстрировал заметный роста в годовом выражении: он прибавил 87 процентов. Также увеличилось число поездок в Таиланд в 13,6 раза. Шри-Ланка в указанный период вошла в десятку популярных туристических стран у россиян впервые с 2019 года и ведет обсуждение с российскими авиакомпаниями об увеличении числа рейсов в страну.

Также, согласно данным статистики погранслужбы ФСБ, выросло число поездок в Казахстан (в 3,5 раза) и Узбекистан (в 3,7 раза), передает РБК.

В первом квартале 2023 года иностранцы совершили на 17,6 процента больше поездок в Россию по сравнению с январем — мартом прошлого года. Чаще всего в страну въезжали из Польши и Финляндии.