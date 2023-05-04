Синоптик Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в День Победы

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Согласно прогнозу, в День Победы, 9 мая, в Москве ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура будет чуть ниже нормы на 3–4 градуса. В утренние часы в столице может возникнуть туман, но он рассеется к 08:00.

— Во вторник, 9 мая, в Москве будет антициклональная погода, малооблачная. Ночью будет холодно, около нуля, а днем максимальные температуры будут в диапазоне плюс 10–14 градусов, — рассказал Вильфанд.

Уточняется, что в столице в течение выходных ожидается прохладная погода. Так, 6 мая в Москве будет облачно, прогнозируются небольшие осадки. Ночью температура будет держаться на уровне от 0 до плюс 2 градусов, а днем — от плюс 5 до плюс 7 градусов. Также прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, а днем — местами с порывами до 15 метров в секунду, передает Интерфакс.

В мае москвичей ожидает прохладная и неустойчивая погода, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, наступление метеорологического лета может произойти в лучшем случае лишь в финальные дни мая.