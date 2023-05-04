Впервые за несколько лет у мессенджера WhatsApp изменится дизайн

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В мессенджере WhatsApp* впервые за последние несколько лет сменился интерфейс приложения. На изменения обратили внимание некоторые пользователи бета-версии WhatsApp под номером 2.23.8.4 на Android. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает портал WABetaInfo.

Уточняется, что пользователи приложения на Android на протяжении нескольких лет просили у разработчиков обновить дизайн программы. Он отличался от интерфейса мессенджера для операционной системы iOS.

Теперь в WhatsApp для Android панель навигации находится в нижней части экрана, как и у приложения для iOS. Это решение упростит перемещение пользователей между вкладками в мессенджере.

Сейчас нововведение в дизайне доступно некоторым бета-тестерам. Ожидается, что уже в скором времени оно распространится на стабильные сборки WhatsApp, передает WABetaInfo.

До этого разработчики мессенджера добавили приложению новые возможности. Теперь пользоваться одним аккаунтом можно будет на нескольких смартфонах одновременно — к нему разрешили привязку до четырех устройств.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.