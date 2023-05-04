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Владимир Ефимов: Срок подготовки договора по программе реновации сократился вдвое

Полина Пашкина

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Владимир Ефимов: Срок подготовки договора по программе реновации сократился вдвое
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

С момента запуска программы реновации средний срок подготовки договоров на новое жилье сократился вдвое. На сегодняшний день он составляет 10 рабочих дней. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уведомление о готовности проекта договора жители столицы, которые имеют полную учетную запись на портале mos.ru, могут получить в личном кабинете. Кроме того, они могут записаться в удобные дату и время на подписание документа благодаря сервису «Запись на заключение договора». Все это позволяет горожанам быстрее получать современное жилье по реновации.

— Для сравнения: в первые годы реализации программы на это уходило вдвое больше времени — 20 рабочих дней. Срок удалось сократить за счет автоматизации внутренних процессов и внедрения электронных сервисов, — сообщил Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что темпы переселения москвичей постоянно растут. В связи с этим особенно важна оптимизация работы органов власти, которые задействованы в реализации программы реновации.

Жители столицы, переезжающие в новостройки по программе реновации, в рамках пилотного проекта получают технические паспорта бесплатно, рассказал Владимир Ефимов.

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