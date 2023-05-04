Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о готовности отразить наступление ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российская армия готова отразить наступление украинской армии в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в четверг, 4 мая, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов.

— Для паники абсолютно не вижу причин. Мы, наоборот, выбиваем противника, двигаемся вперед в эти дни. Мы воюем, как и воевали, так что мы готовы к тому, что противник может пойти и в наступление, — сказал он.

По его словам, украинские солдаты пытаются прощупать оборону, однако на текущий момент они не стягивают танки к линии соприкосновения в ЛНР, передает ТАСС.

Накануне предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось. В ближайшее время оно может перейти в активную фазу.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Россия получает информацию о планируемом наступлении украинских войск через разные каналы. По словам эксперта, не стоит верить всему, что пишут СМИ относительно контрнаступления украинских войск.