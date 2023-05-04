Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Молчанова объяснила, как можно узнать о повышенном холестерине

Араз Салехов
Общество
Врач Молчанова объяснила, как можно узнать о повышенном холестерине
Фото: shutterstock

У повышенного холестерина нет симптомов, о нем можно узнать только по анализам. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Молчанова Ольга.

— Повышенный уровень холестерина сигнализирует о метаболических нарушениях. Никакими симптомами повышенный холестерин не проявляется, поэтому узнать его уровень можно только с помощью анализов, — пояснила она.

За уровнем холестерина необходимо следить людям в возрасте 40–50 лет. Особенно в том случае, если у ваших родственников были инфаркты и инсульты вследствие атеросклероза, сообщает «Газета.ру».

Телеведущая и врач Елена Малышева раскрыла несколько секретов о том, как снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови. Она, помимо прочего, рекомендует сократить потребление калорий, ограничить или полностью исключить из рациона продукты с трансжирами.

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Вечерней Москвой» назвала наиболее распространенные причины развития ожирения.

Здоровье Медицина Врачи
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте