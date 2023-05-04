Врач Молчанова объяснила, как можно узнать о повышенном холестерине

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У повышенного холестерина нет симптомов, о нем можно узнать только по анализам. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Молчанова Ольга.

— Повышенный уровень холестерина сигнализирует о метаболических нарушениях. Никакими симптомами повышенный холестерин не проявляется, поэтому узнать его уровень можно только с помощью анализов, — пояснила она.

За уровнем холестерина необходимо следить людям в возрасте 40–50 лет. Особенно в том случае, если у ваших родственников были инфаркты и инсульты вследствие атеросклероза, сообщает «Газета.ру».

Телеведущая и врач Елена Малышева раскрыла несколько секретов о том, как снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови. Она, помимо прочего, рекомендует сократить потребление калорий, ограничить или полностью исключить из рациона продукты с трансжирами.

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