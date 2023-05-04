Собянин: Станцию метро «Потапово» в ТиНАО откроют в конце 2024 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новую станцию метро «Потапово» в ТиНАО откроют в конце 2024 года. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— По просьбе жителей мы продлили Сокольническую ветку метро, и здесь устроится новая станция «Потапово», которая расположена между Коммунаркой и Бутово, — отметил он.

В ходе осмотра объекта глава города добавил, что новой станцией будут пользоваться десятки тысяч местных жителей. Вокруг нее также ведется активное строительство жилья, передает ТАСС.

— Десятки тысяч жителей будут пользоваться этой станцией метро, она будет запущена в конце следующего года, — добавил глава города.

Уникальная станция «Потапово», созданная архитекторами совместно с известным скульптором Даши Намдаковым. Внешний вид ей решили придать необычный. В столичном Стройкомплексе рассказали, какой будет конечная станция на Сокольнической линии метро.

Также до конца 2024 года в ТиНАО введут в эксплуатацию 70 километров автодорог. Речь идет о 50 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе пяти путепроводах через железные дороги и 37 мостах. В данный момент ведется строительство трассы Мамыри — Пенино — Шарапово.