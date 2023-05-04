Появились новые подробности о состоянии Евгения Петросяна

Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Телеведущий и юморист Евгений Петросян находится на плановом медицинском осмотре. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила его супруга Татьяна Брухунова.

— С Евгением Вагановичем все в порядке, он находится на плановом осмотре, ничего нового не произошло, — рассказала она РИА Новости.

Однако, по данным Telegram-канала Mash, после установки зубного импланта артист пожаловался на непрекращающееся кровотечение из раны в нижней челюсти. Затем у него появились головокружение, озноб, дискомфорт в области груди и тошнота, пишут СМИ.

Прибывшие на вызов медики решили экстренно госпитализировать Петросяна и определили его в реанимацию. На данный момент его состояние оценивается как стабильное. Он находится под наблюдением медиков в отделении ЛОР и челюстно-лицевой хирургии.

Комментируя слухи о собственной госпитализации юморист заявил, что он лег на плановую проверку.

2 мая СМИ сообщили, что состояние Петросяна резко ухудшилось. У юмориста якобы серьезные проблемы с сердцем, и ему поставили диагноз «гипертоническая болезнь».