Ученый Вибе оценил вероятность поглощения Земли Солнцем

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Поглощение Земли Солнцем через пять миллиардов лет — вполне вероятный сценарий, наблюдения за другими звездами подтверждают эту гипотезу. Такое мнение высказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Эксперт пояснил, что у ученых нет возможности наблюдать, как эволюционирует отдельная звезда, подобная Солнцу. Ее развитие происходит очень медленно, но есть возможность наблюдения за звездами, похожими на Солнце. Такие звезды заканчивают свою эволюцию, превращаясь в красных гигантов. Солнце расширится до гигантских размеров и, скорее всего, поглотит Землю.

При этом Вибе назвал крайне маловероятным столкновение Земли с другим космическим объектом. Это связано с малыми размерами самых космических объектов, а также огромным расстоянием между ними, передает НСН.

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