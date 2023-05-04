Ученый Вибе оценил вероятность поглощения Земли Солнцем
Поглощение Земли Солнцем через пять миллиардов лет — вполне вероятный сценарий, наблюдения за другими звездами подтверждают эту гипотезу. Такое мнение высказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
Эксперт пояснил, что у ученых нет возможности наблюдать, как эволюционирует отдельная звезда, подобная Солнцу. Ее развитие происходит очень медленно, но есть возможность наблюдения за звездами, похожими на Солнце. Такие звезды заканчивают свою эволюцию, превращаясь в красных гигантов. Солнце расширится до гигантских размеров и, скорее всего, поглотит Землю.
При этом Вибе назвал крайне маловероятным столкновение Земли с другим космическим объектом. Это связано с малыми размерами самых космических объектов, а также огромным расстоянием между ними, передает НСН.
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