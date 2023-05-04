Reuters: Россия и Индия приостановили переговоры о торговле в рупиях

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Россия и Индия приостановили переговоры об использовании рупий в торговле между странами. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что на долю Индии приходится всего два процента мирового экспорта. Из-за этого, по данным агентства, многие страны не хотят держать активы в рупиях.

По имеющимся данным, в данный момент основная часть торговли ведется в долларах. Кроме того, Нью-Дели периодически использует дирхам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

— Мы не хотим больше продвигать расчеты в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия перепробовала все, что мы могли, чтобы попытаться заставить это работать, но это не помогло, — рассказал собеседник агентства.

Подчеркивается, что России неудобно держать рупии. Москва настаивает на оплате в китайских юанях или других валютах, передает Reuters.

Курс доллара может вернуться к 60 рублям в том случае, если Россия радикально улучшит свое положение в экономике. Также американская валюта может вернуться к такому показателю, если положение экономики США радикально ухудшится, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.