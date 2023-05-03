Экономист Беляев не исключил возвращения курса доллара к 60 рублям

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Курс доллара может вернуться к 60 рублям в том случае, если Россия радикально улучшит свое положение в экономике. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Также американская валюта может вернуться к такому показателю, если положение экономики США радикально ухудшится, считает эксперт.

— Тогда будет опять доллар по 60 рублей. Конечно, все возможно, хотя я не верю все-таки, что будет второй раз, потому что тогда, после санкций, был шоковый момент, когда мы выскочили на эти 50–60. Второй шок вряд ли возможен, — цитирует его «Лента.ру».

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что в мае доллар может достигнуть отметки 85 рублей, однако сильного ослабления российской валюты не ожидается. По его мнению, в этом вопросе ситуация полностью будет зависеть от цен на нефть.

Недавно российский миллиардер Олег Дерипаска высказал мнение, что доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через пять лет. Он предположил, что через пять лет мир станет сбалансированным, а расчеты — диверсифицированными. Это событие будет сопровождаться трудностями.